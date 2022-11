Corsa, Milon Runner: ottime prove per Pirillo e Mungari, Pierpaolo Cortese si aggiudica la mini sfida in famiglia

Appuntamenti che si susseguono di settimana in settimana per la squadra. Domenica 20 novembre è toccato alla Mezza Maratona Reggia-Reggia ospitarci: una gara dal percorso abbastanza ostico, con saliscendi insidiosi e la pioggia a cadere addosso ai più di 1400 partecipanti, che sicuramente danno atto alla manifestazione di essere molto ambita fra i runners. E come potrebbe essere altrimenti, quando la location è un monumento patrimonio dell’umanità, come la maestosa Reggia vanvitelliana.

Mentre a trionfare è il burundese Niyomukiza in 1h06, i nostri arrivano al traguardo al termine di uno sforzo duro ma con la tenacia e la determinazione che non mancano mai: 1h41 per gli esperti Francesco Mungari e Adriano Pirillo, a mantenere sempre alta la bandiera della “vecchia guardia”; 2h05 per Pierpaolo Cortese che bagna l’esordio sulla 21K e si toglie anche lo sfizio di battere il fratello Walter (2h10), il quale seppur impedito da un problema fisico pregresso, ha saputo portare a termine l’impegno mostrandosi ben più forte delle avversità.

(foto archivio)