Da Cutro al calcio professionistico, ecco la favola di Ismail e Achik

“Questa storia potrebbe incominciare con “C’era una volta…”, proprio come iniziano tutte le fiabe. Questa non è una fiaba, bensì il racconto di uno spaccato di vita a lieto fine, anzi! A lieto inizio, reso possibile dallo sport e dai valori che esso è capace di trasmettere.

Già, perché a Cutro, un piccolo paesino, in provincia di Crotone, è stato possibile realizzare quel sogno di tanti bambini, cioè di diventare un calciatore “da grande”.

È ciò che è successo a due ragazzini Ismail Achik, classe 2000 e Ayman Achik, classe 2003, oggi al Cerignola (Serie C), anche se il secondo è stato ceduto temporaneamente in prestito al Molfetta; due cugini di origine marocchina, giunti a Crotone alla ricerca di una speranza di vita migliore, quella speranza che facilmente si perde nel lungo tragitto, che costringe a lasciare la terra natia per giungere in posti nuovi e sconosciuti e dove a volte, sembra prevalere il timore per un futuro ancora più incerto e non sempre accogliente. Ma a questi ragazzi, il futuro non sembra più spaventarli, grazie ad un recente passato, caratterizzato dall’incontro con persone, che hanno creduto in loro e che non li hanno abbandonati nei momenti di difficoltà. Di sicuro Ismail e Ayman non potranno mai dimenticare la Polisportiva Cutro, una società che seppur giovane, può vantare un curriculum di professionalità, solidarietà, serietà e umanità. Tutte qualità che appartengono ai dirigenti, e di riflesso anche ai preparatori atletici e tutti insieme hanno contribuito a formare queste nuove promesse. Si, perché, a volte, l’intuito, la passione, e la conoscenza non bastano, se non sono accompagnati da un profondo senso di umanità, che va oltre la visione di quello che potrebbe essere un calciatore e che permette di vedere nelle persone, non solo numeri ma potenzialità. E di certo non si possono negare queste qualità in quegli stessi allenatori, che hanno occupato le panchine e gli spogliatoi della Polisportiva Cutro: Cosimo Milone, Fortunato Scarriglia, Salvatore Mastromarco. Un team di professionisti, che hanno perorato la causa di dare una vera e propria opportunità di vita a questi giovani ragazzi, che giunti a Cutro, non solo non parlavano ancora la nostra lingua, ma non avevano le possibilità economiche per garantirsi una preparazione adeguata nel perseguimento del loro sogno. Eppure i dirigenti della Polisportiva Cutro, hanno guardato oltre il dato economico e con grande