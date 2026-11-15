Crotone, continua il momento nero: la Cavese passa e i rossoblù restano a secco

Il Crotone continua a perdere e non trova la reazione attesa. Anche la trasferta contro la Cavese si conclude con una sconfitta per la formazione allenata da mister Greco, battuta 1-0 allo stadio “Simonetta Lamberti” e costretta a registrare il quarto ko consecutivo.

Una partita decisa da un episodio in apertura di ripresa, ma che lascia soprattutto il rammarico per le opportunità non sfruttate dai rossoblù, incapaci di trovare la rete del pareggio nonostante i tentativi portati avanti fino agli ultimi secondi.

La sfida comincia all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre si affrontano senza concedere particolari spazi, dando vita a un primo tempo nel quale il possesso palla prevale sulle occasioni da gol.

Il Crotone prova a rendersi pericoloso al 23′ con Grosso, che conclude fuori al termine di una buona iniziativa personale. I padroni di casa rispondono affidandosi soprattutto ai tentativi dalla distanza di Orlando e Visconti, oltre a una punizione di Nunziata deviata in angolo.

Prima del riposo è Tanco a cercare la soluzione spettacolare con una rovesciata, ma la conclusione viene controllata senza difficoltà da Boffelli. All’intervallo il punteggio resta fermo sullo 0-0.

L’episodio che indirizza la gara arriva poco dopo il rientro in campo. Al 49′ la Cavese trova il vantaggio con Fusco, che finalizza da pochi passi un’azione costruita da Orlando e rifinita da Minaj. Per il Crotone è un altro gol subito in un momento delicato, che costringe la squadra a modificare immediatamente il proprio piano partita.

Greco prova a cambiare l’inerzia dell’incontro attraverso tre sostituzioni e il passaggio al 3-4-3. Tra i giocatori chiamati in causa c’è anche Giron, all’esordio con la maglia rossoblù dopo l’ufficializzazione del suo arrivo. La reazione, però, non è immediata. È ancora la Cavese a costruire una situazione favorevole, con Fusco vicino alla doppietta su un’altra iniziativa di Minaj. Soltanto un intervento sulla linea di porta impedisce ai padroni di casa di raddoppiare.

Nella seconda parte della ripresa il Crotone aumenta la propria presenza offensiva, ma continua a incontrare difficoltà nella finalizzazione. Barcella ha una buona opportunità di testa davanti alla porta, senza riuscire a trasformarla nel gol del pareggio. Il momento che riassume la serata rossoblù arriva al 95′. Zunno trova lo spazio per concludere e supera il portiere Boffelli, ma Sava interviene sulla linea e salva il risultato per la Cavese.

È l’ultima occasione di una partita che lascia il Crotone ancora una volta senza punti. Il successo dei padroni di casa arriva grazie alla rete di Fusco, mentre i rossoblù devono fare i conti con una striscia negativa che continua ad allungarsi.

La quarta sconfitta consecutiva rende ancora più delicato il momento della squadra di Greco. Al di là degli episodi, resta la difficoltà nel trasformare le occasioni in gol e nel trovare risultati capaci di invertire l’andamento delle ultime settimane. Il Crotone torna così dalla Campania con un’altra battuta d’arresto e con la necessità di individuare rapidamente una risposta sul campo per interrompere una serie di sconfitte che pesa sempre di più sulla classifica.

CAVESE: Boffelli; Visconti, Minaj, Nunziata, Esposito; Fiordaliso, Orlando (25′ st Fiorin), Peretti (32′ st Maiolo); Mannucci (1′ st Sava), Macchi (15′ st Amore), Fusco (22′ st Alberti). A disp.: Ilari, Asiatico, Diarrassouba, Fella, Ponziglione, Bertini, Personeni, Severino, Acerbo. All. Cristiano Masitto.

CROTONE: Merelli; Feola (14′ st Torres), Groppelli (46′ st Stauciuc), Tanco, Veltri; Pedro (14′ st Crapisto), Barcella, Grosso; Brignola (14′ st Giron), D. Russo (32′ st Ruggiero), Zunno. A disp.: L. Russo, Martino, Tordini, Lucano, Guerra, Pierangeli. All. Leandro Greco.

ARBITRO: Dario Acquafredda di Molfetta (assistenti Vincenzo Andreano di Foggia e Simone Mino di La Spezia; IV ufficiale Leonardo Di Mario di Ciampino; VAR Cristian Robilotta di Sala Consilina).

MARCATORI: 4′ st Fusco (CA)

AMMONITI: Minaj (CA), Alberti (CA), Crapisto (CR), Zunno (CR), Torres (CR).