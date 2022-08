Crotone, acquistati Tribuzzi e Pannitteri

La società rossoblu ha reso noto di aver piazzato un doppio colpo di mercato. A disposizione di mister Lerda arrivano Orazio Pannitteri e Alessio Tribuzzi.

Pannitteri, svincolato dopo l’ultima esperienza alla Fermana dove si è messo in evidenza nella passata stagione in Serie C realizzando ben 10 reti, è cresciuto nel settore giovanile del Catania, città che gli ha dato i natali il 17 agosto 1999. Prima della Fermana ha vestito le maglie di Acireale e Locri in D, e Vis Pesaro in C. Ala destra col vizio del gol, garantisce corsa sulla fascia, dribbling ed ha un mancino perfetto.

Tribuzzi giunge invece a titolo definitivo dal Frosinone Calcio. Romano, 24 anni da compiere il prossimo 19 novembre, è cresciuto nel settore giovanile giallorosso per poi passare nelle giovanili del Frosinone ed in D con Latina e Avellino. Proprio con gli irpini disputa la miglior stagione trascinandoli in C a suon di gol, assist e ottime prestazioni. Dal 2019 al 2022 è tornato a vestire la maglia del Frosinone, ora lo attende questa nuova ed entusiasmante avventura. Giocatore molto duttile, sa ricoprire diversi ruoli – principalmente esterno o trequartista – è dotato di buona tecnica individuale e di un piede molto educato.

Entrambi hanno sottoscritto un contratto triennale con scadenza fino al 30 giugno 2025.