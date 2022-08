Boxe, ottima prestazione della A.s.d Hanuman Gym di Crotone a Grisolia

Grande serata di boxe il 12 agosto a Grisolia,nella manifestazione interregionale Calabria vs Puglia.

I rappresentanti della A.s.d Hanuman Gym hanno ben figurato,portando a casa due vittorie ed un pareggio.

Nella sfavillante cornice della piazza panoramica,in un bagno di folla,gli atleti del coach Covelli hanno mostrato ottime qualità tecniche e stato di forma.

Nello specifico Rizzo nella categoria dei 72kg youth si è imposto sul pugliese Barbati,in un match disputato in modo tecnicamente perfetto,che gli ha permesso di prevalere ai punti su un avversario ben più esperto,con quasi il doppio dei match disputati

Leuzzi lleshi,nella categoria dei massimi ha prevalso su Marci,vincendo per sospensione cautelativa nella 2a ripresa.

C’è da precisare inoltre che Marci,pur appartenendo alla categoria Youth è parso particolarmente in affanno con Leuzzi (junior) apparso in un ottimo stato di forma.

Il match clou della serata,un “derby” tutto calabrese non ha deluso le aspettative: Zanghí contro Giungato(categoria junior),un match esplosivo,con scambi di alto livello che hanno infiammato pubblico ed addetti ai lavori.

Un ottimo pareggio per entrambi,in cui forse Giungato della Hanuman Gym, è parso a corto di fiato nella terza ripresa, combattuta comunque a testa alta,ma non ai livelli delle prime due,in cui era davvero difficile tenere il suo passo.

La Hanuman Gym ci tiene inoltre a ringraziare la Bellusci boxe promotion , organizzatrice di questo splendido evento,con la collaborazione della Amaranto Boxe RC,che hanno regalato a tutti gli spettatori una magnifica serata di pugilato