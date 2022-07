Bocce, Roberto e Nicolas Palermo trionfano a Catanzaro

Grande affermazione della coppia Roberto e Nicolas Palermo della Bocciofila “Paolo Araldo” di Crotone. Domenica 17 giugno si è svolta sui campi di Catanzaro l’ambito Trofeo in memoria dell’indimenticabile “Filippo Caliò”, gara Nazionale alla quale hanno partecipato più di 100 coppie provenienti da diverse città d’Italia.

La coppia della “Paolo Araldo” Roberto e Nicolas Palermo (padre e figlio), non hanno avuto rivali. Difatti, fin dalla prima partita hanno sfoggiato quelle che sono le qualità della forte coppia con Papà Roberto insuperabile nell’accosto e figlio Nicolas che come bocciatore non ha nulla da invidiare ai quotati professionisti scesi in Calabria per portarsi a casa l’ambito Trofeo. Il successo della Società Bocciofila “Paolo Araldo” è stato arricchito dal 6° posto della coppia formata dai fratelli Candido e Gaetano Sinopoli che dopo una manifestazione maiuscola si sono dovuti arrendere, non per demerito, alla coppia catanzarese formata da Antonio Perricelli e Gianfranco Bianco. Per la Bocciofila “Paolo Araldo”, si tratta dell’ennesimo risultato di prestigio della stagione, che si va ad aggiungere alle altre affermazioni in altre gare stagionali sempre della Coppia Palermo-Palermo, dei fratelli Sinopoli, dell’individualista Sabatino Candigliota e dalla coppia Calabrò Enzo e De Giovanni Salvatore. L’appuntamento è rinviato a settembre per il Trofeo in memoria dei sempre presenti “Fortunato Candigliota e Salvatore Parise”.