Accademia Karate Crotone protagonista a Vibo Valentia: cinque medaglie e qualificazioni

Cinque medaglie, un secondo posto nella classifica per società della specialità Kata e la qualificazione ai Campionati Italiani Esordienti. È il bilancio dell’ASD Accademia Karate Crotone, protagonista della competizione regionale disputata al PalaBorsellino di Vibo Valentia, che ha riunito oltre cento giovani atleti provenienti da tutta la Calabria.

La società crotonese ha preso parte alla manifestazione riservata alla categoria Under 14, confermando i risultati del lavoro svolto nel settore giovanile, costruito negli anni sotto la guida del maestro Rosario Stefanizzi.

Gli atleti sono stati accompagnati dai tecnici Antonio Oliverio e Danila Migliarese, individuati dal responsabile del settore giovanile Luigi Migliarese, con il supporto di Simone Paturzo.

La prima parte della giornata è stata dedicata al Kata, specialità che prevede l’esecuzione di sequenze tecniche codificate. A conquistare il podio è stato Lorenzo Oliverio, terzo classificato e medaglia di bronzo.

Buoni piazzamenti anche per Andrea Leto, quinto, Francesco Pio Guerrini, settimo, e Giuliano Scandale e Daniele Lucente, entrambi undicesimi.

I risultati individuali hanno permesso all’Accademia Karate Crotone di ottenere il secondo posto nella classifica per società del Kata, con Luigi Migliarese che ha ritirato il relativo trofeo.

Nella seconda parte della competizione, dedicata al Kumite, gli atleti crotonesi hanno conquistato altre quattro medaglie.

Stefano Fantasia, impegnato nella categoria 38 kg, e Francesco Pio Guerrini, nei 48 kg, hanno concluso entrambi al settimo posto.

A salire sul podio sono stati invece Giuliano Scandale, medaglia di bronzo nei 53 kg, e Lorenzo Oliverio, che dopo il terzo posto nel Kata ha ottenuto un altro bronzo nel Kumite, nella categoria 63 kg.

Il risultato migliore della specialità è arrivato da Daniele Lucente, che ha raggiunto la finale conquistando la medaglia d’argento. A completare il medagliere è stato Andrea Leto, terzo classificato nella categoria 75 kg.

Complessivamente, l’Accademia Karate Crotone ha quindi chiuso la manifestazione con quattro bronzi e un argento, oltre al secondo posto nella graduatoria societaria del Kata.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del presidente del Comitato regionale FIJLKAM Enzo Migliarese, della presidente del settore Karate Viola Zangara, del commissario tecnico regionale Luciano Dichiera e del responsabile del Centro tecnico Francesco Bellino.

Per la società crotonese, la competizione di Vibo Valentia rappresenta un ulteriore risultato nel percorso di crescita dei giovani karateka e un passaggio importante in vista dei prossimi impegni nazionali.

L’Accademia Karate Crotone è già al lavoro per organizzare le successive trasferte agonistiche.