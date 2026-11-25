Due giornate dedicate alla formazione, al confronto e all’approfondimento delle metodologie di allenamento. L’ASD Accademia Karate Crotone ha partecipato con l’intero staff tecnico al corso regionale annuale di aggiornamento rivolto agli insegnanti tecnici e agli ufficiali di gara, svoltosi il 21 e 22 novembre presso l’Hotel 501 di Vibo Valentia.

L’appuntamento ha riunito professionisti del settore per approfondire diversi aspetti della disciplina, dalla preparazione atletica alla relazione tra tecnica e tattica, fino all’interpretazione del regolamento arbitrale.

A condurre le sessioni formative sono stati il maestro Andrea Torre, allenatore della Nazionale italiana FIJLKAM e responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, il professor Francesco Veltri, preparatore atletico e componente del Research Team APF, e il maestro Vincenzo Martino, arbitro internazionale di karate.

Il seminario è stato organizzato dalla presidente del settore karate Viola Zangara e dal commissario tecnico Luciano Dichiera. Ad accogliere e coordinare i partecipanti sono stati il presidente regionale della FIJLKAM Calabria Enzo Migliarese, il responsabile del CTR Calabria Francesco Bellino e il commissario regionale degli ufficiali di gara Vincenzo Martino.

Nel corso delle attività, Andrea Torre ha approfondito il rapporto tra tecnica e tattica, illustrando soluzioni sperimentate sul campo e soffermandosi sull’importanza degli esercizi propedeutici e dello sviluppo della condizione fisica degli atleti di alto livello.

Gli aspetti legati alla preparazione atletica sono stati invece affrontati da Francesco Veltri, che ha analizzato le componenti biomeccaniche ed energetiche della prestazione, evidenziando la necessità di modulare il lavoro sulla forza e sulla reattività in funzione delle diverse fasi della programmazione sportiva.

A integrare gli approfondimenti tecnici è stato il contributo di Vincenzo Martino, che ha esaminato le azioni analizzate durante il seminario dal punto di vista arbitrale, chiarendo i criteri di valutazione e le possibili interpretazioni del regolamento.

Le due giornate sono state caratterizzate da un confronto costante tra docenti e corsisti, favorendo la condivisione di esperienze e l’acquisizione di nuovi strumenti da applicare nella pratica quotidiana.

Per lo staff dell’Accademia Karate Crotone, la partecipazione al corso ha rappresentato un’occasione di crescita professionale e di aggiornamento delle competenze, con l’obiettivo di migliorare la futura programmazione delle attività in palestra e il percorso formativo degli atleti.