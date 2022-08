Questa sera a Le Castella il concerto di Irama

E’ tutto pronto all’Arena del mare di Le Castella per il concerto di questa sera con protagonista Irama. L’appuntamento alla darsena turistica con quello che è uno degli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, si inserisce nella programmazione del Le Castella Music Fest, il nuovo progetto di spettacoli dal vivo organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto (Kr), nella persona del primo cittadino Maria Grazia Vittimberga, realizzato con il supporto di sponsor nazionali e regionali.

Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Filippo Maria Fanti, meglio noto come Irama appunto, si è di recente imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla quarta posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” (disco d’oro), sotto la direzione artistica di Shablo, progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop.

Nel suo spettacolo dal vivo Irama canterà tutti i brani divenuti successi musicali in questi anni e le canzoni contenute nell’ultimo apprezzato progetto “Il giorno in cui ho smesso di pensare” oltre che quelle dei suoi ultimi riconoscimenti sanremesi ed estivi.

Le prevendite degli ultimi biglietti rimasti per il concerto di Irama al Le Castella Music Fest sono disponibili attraverso i circuiti Ticket One, Ticket Service Calabria e Etes.