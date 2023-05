Il Teatro nazionale dei Burattini dei fratelli Ferraiolo è lieto di annunciare che – a grande richiesta del pubblico e dei cittadini di Crotone – prolungherà, per via eccezionale, la sua presenza in città fino a domenica 28 maggo, continuando ad allietare il suo pubblico con gli spettacoli di Pulcinella e le prelibatezze croccanti. Vi aspettiamo numerosi in Piazza Pitagora, tutti i giorni a partire dalle 17.00.