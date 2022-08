Grande successo per il concerto di Rocco Hunt al BluBay

Grande successo per il concerto di Rocco Hunt, cantante italiano tra i più popolari del momento, vincitore nel 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo Nu juorno buono. L’artista partenopeo è stato ospiti del BluBay, in una serata davvero da incorniciare da ogni punto di vista, soprattutto da quello organizzativo. L’iniziativa è stata organizzata dai titolari del locale ed ha trovato il favore dei tanti fans accorsi per vedere all’opera Rocco Hunt. Dal palco il cantante, oltre a proporre i suoi pezzi più celebri, ha lanciato messaggi positivi e attraverso i propri canali social ha ringraziato la città e l’organizzazione per l’accoglienza che gli è stata riservata a Crotone.