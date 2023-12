Cutro, grande successo per il concerto di Natale con il soprano Bianca Sarcone

Da sempre il Natale e la Musica percorrono insieme un viaggio eterno, attraversando i secoli e le culture, creando anno dopo anno, un’atmosfera univoca e universale, di bontà, benevolenza e inclusione. L’Amministrazione comunale di Cutro e il sindaco Antonio Ceraso hanno organizzato presso la chiesa delle Monachelle, per l’occasione gremita di gente, il live Concert “Full of music every time”. Protagonisti dell’evento musicale, il soprano Bianca Sarcone accompagnata dal Maestro Salvatore Mendicino al pianoforte e dal Maestro Felice Pingitore alla batteria e percussioni, ospiti speciali della serata il quartetto vocale degli Artisti per passione formato da Sharon Scarpino, Daiana Silvestri, Jennifer Manfreda, Erika Grossetti e il coro polifonico “In Domino” Città di Cutro. Il concerto è stato preceduto dall’intervento del sindaco che ha salutato il pubblico presente ed augurato un felice Anno nuovo. Il soprano Bianca ha interpretato i brani: Bianco Natale, Nelle tue mani, C’era una volta il West, Ave Maria di Caccini, Ninna nanna della Vergine Maria, Se la gente usasse il cuore, Ave Maria di Dimash. Il quartetto degli Artisti per passione ha eseguito i brani: Happy Christmas, Heal the world dell’indimenticabile Michael Jeckson. Il Coro Polifonico “In Domino” ha eseguito i brani: Padre Nostro tu che stai sulla musica di Sound of silence, Mi alma canta e Cantique de Noel insieme al suo Direttore e soprano Bianca Sarcone.

A chiusura del bellissimo Concerto il quartetto degli Artisti per passione insieme al Coro Polifonico hanno interpretato l’indimenticabile Oh happy day e qui il pubblico presente e partecipe dalla prima all’ultima nota del concerto, felice e soddisfatto, ha attribuito agli artisti una più che meritata standing ovation. Insomma una serata piena di musica ed edificante per lo spirito la mente ed il corpo.