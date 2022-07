Lievito Madre di Crotone tra le 50 Top Pizzerie italiane

La pizzeria “Lievito Madre” di Crotone, di Florindo Franco e Ciro Guerrini, è stata confermata nella guida delle 50 migliori pizzerie da parte del giornalista, scrittore e gastronomo Luciano Pignataro. Nella lista “50 Top Pizzerie Eccellenti Italia” appaiano i migliori locali, regione per regione, con tanto di recensione da parte dell’autore. “Ubicata sul lungomare di Crotone – si legge nella presentazione – in piena area pedonale, questa piccola e accogliente pizzeria è una tappa da non perdere se si è alla ricerca dell’esperienza partenopea. Il menù invoglia con gli antipasti di fritti napoletani, varia la rosa di pizze proposta. L’impasto della pizza è leggero, grazie alla buona maturazione. Ne risulta un boccone scioglievole in bocca, gustoso. Protagonisti sono i prodotti DOP e tipici del territorio. Molto accogliente l’ambiente valorizzato da un arredamento di color bianco in cui spiccano affisse sui muri proprio le pizze del locale. Il personale è ben formato nel gestire la sala e consigliare il cliente”. “Per noi – affermano Florindo Franco e Ciro Guerrini – quello di Luciano Pignataro è un grandissimo riconoscimento. Siamo presenti nella lista per il secondo anno consecutivo e confermarsi, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, è sempre difficile. Siamo contenti anche perché siamo rimasti fedeli alla nostra filosofia, che rispetta la tradizione, ma che non rinuncia allo studio e all’innovazione, ormai fondamentali in un settore come il nostro”.