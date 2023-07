Zauli: “Orgoglioso della chiamata”. Di Bari: “Onorato di essere qui”

Si è tenuta questa mattina, nella sala stampa dello Stadio Ezio Scida, la conferenza stampa di mister Zauli e la presentazione del nuovo direttore sportivo Giuseppe Di Bari. La conferenza è stata presieduta dal presidente Gianni Vrenna e dal Direttore Generale Raffaele Vrenna.

A prendere per primo la parola, il Presidente: “La nostra scelta è ricaduta su mister Zauli, una persona in gamba, pertanto abbiamo ritenuto di dare continuità a lui e siamo felicissimi che abbia accettato di prendere il timone in mano di questa squadra”.

A seguire è intervenuto il Direttore Generale: “ Ho poco da aggiungere perché già nella scorsa conferenza ho espresso le mie opinioni sul mister, sul diesse e sulla nuova stagione che verrà quindi lascio la parola ai protagonisti odierni”.

Successivamente è stato il turno del neo Direttore Sportivo: “Sono veramente onorato di essere qui oggi e di essere stato scelto dalla famiglia Vrenna. È un’opportunità importante per me in una piazza importante che fa calcio da tanti anni con una famiglia al comando da tanti anni. Ci sono tutti i presupposti per poter lavorare nel migliore dei modi e in sinergia per cercare di fare il meglio possibile con un allenatore , Zauli, propositivo e che si allinea alle idee della Società”.

A chiudere gli interventi, mister Zauli: “Devo essere sincero, non pensavo di continuare col Crotone ma la chiamata della Società mi riempie di orgoglio perché vuol dire che in quei tre mesi e mezzo sono state viste in me qualità per poter proseguire: tutto ciò mi riempie di orgoglio e di responsabilità” Dopo il mister spazio alle domande dei giornalisti, clicca sul video per la conferenza integrale

(Fonte e contenuti: FC Crotone)