Tutto pronto per l’edizione 2024 della Carnival Race

Uno dei grandi eventi del calendario velico internazionale 2024 si svolge a Crotone nella splendida Calabria dove la BPER Banca International Carnival Race 2024 è un appuntamento consolidato per la classe Optimist. I giovani velisti provenienti da tutta l’Europa si misureranno ancora una volta con il vento e le correnti di un angolo di Mar Jonio tra i più suggestivi di tutta la costa. Gli iscritti sono già duecento dall’Italia e da diversi Paesi Europei e probabilmente si supereranno le 300 iscrizioni.

Quest’anno si celebra la nona edizione e l’evento, come da tradizione, vuole mettere in contatto atleti, circoli e famiglie non solo con il mondo della vela ma anche con l’aria di festa del carnevale, il tutto nel clima, nel calore e nella cultura di Crotone. Sui social media e sul web il Club Velico Crotone ha già diffuso il Bando di Regata e la locandina promozionale: il programma prevede di iniziare il 9 febbraio con una sfilata di Carnevale di tutte le squadre partecipanti e dell’intera città, a cominciare dalle scuole. Start il 10 febbraio alle regate in mare che dureranno ben quattro giorni. Il 13 febbraio, oltre ad essere l’ultimo giorno di sfide in mare, si svolgerà la cerimonia di premiazione a conclusione di questi cinque giorni di vela giovanile. La BPER Banca International Carnival Race 2024 è quest’anno anche la prima tappa del Trofeo OptiSud, un circuito promozionale di regate riservato alla classe Optimist, con il sostegno di alcune zone del Centro-Sud (I partecipanti al circuito sono numerosi giovani velisti, tra i migliori italiani della classe Optimist).

Crotone si conferma dunque punto di ritrovo nazionale ed internazionale non solo per raduni di allenamento ma anche per competizioni di alto livello.