Rari Nantes di orgoglio e carattere: a Roma vince in rimonta con l’Olympic

Combattuta, tirata, nuotata e infine vinta. La prima partita in campionato per la Rari Nantes Auditore Crotone è stata una vera e propria altalena di emozioni, con i pitagorici bravi a partire subito fortissimo (parziale di 0-0) contro l’Olympic Roma al Foro Italico, per poi subire il ritorno dei padroni di casa bravi a riequilibrare il match prima di andare nuovamente sotto di due. La squadra di mister Arcuri sembra controllare, ma regna sempre un grande equilibrio, fino al terzo tempo, quando la compagine di mister Fiorillo, vero e proprio totem della pallanuoto mondiale, mette la freccia e sorpassa, presentandosi all’ultimo parziale in vantaggio. Ed è qui che Crotone compie il suo capolavoro, capovolgendo il risultato e fissando il match sul definitivo 7-9, risultato che rende in pieno tutta l’intensità vista in vasca.

“La prima – ha detto a fine gara Alessio Privitera, neo acquisto ed mvp del match grazie ai suoi tre gol – è sempre una gara ricca di insidie. La nostra poi è una squadra che ha bisogno di tempo per amalgamarsi per bene e sono sicuro che possiamo sicuramente migliorare”. Sulla stessa linea d’onda anche l’esperto centroboa Federico Lapenna: “Sarà una gara che ci servirà in futuro, venire qui, contro una squadra che l’anno scorso ha disputato i playoff e capovolgerla nell’ultimo quarto non era facile per nessuno. Era importante vincere, va bene così”. E ottima prestazione anche per Luca Orlando, crotonese “emigrato”, rientrato proprio per dare il suo contributo alla società con cui è cresciuto: “Siamo contentissimi per la vittoria, ci vorrà del tempo per amalgamarci alla perfezione, ma i presupposti per fare bene sono ottimi”.

Olympic Roma – Rari Nantes Crotone 7-9

(2-2; 1-2; 3-1; 1-4)

Olympic Roma: Giannotti, Ballarini 1, Capezzone 1, Fabrucci, Lo Re 1, Di Santo, Cianchetti, Kadar 2, Di Bella, Fiorillo L 1., Carrozza, Patti 1, Peluso, Quaranta. All. Fiorillo M.

Rari Nantes Crotone: Ruggiero, Chiodo, Amatruda, Zovko, Candigliota, Tkac 2, Giacoppo 1, Spadafora 1, Lapenna, Privitera 3, Orlando, Caliogna 2, Abela, Palermo. All. Arcuri

(Foto Marika Torcivia)