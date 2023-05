Carlo Tricoli: “Quello per Molo Giunti è un rinnovo di concessione”

In merito alla notizia pubblicata questa mattina e di sotto riportata, il titolare della Carmar Srl, Carlo Tricoli, ha tenuto a specificare: “Si tratta di un rinnovo di concessione demaniale per la Carmar Srl, che nel 2009 ha investito milioni di euro per costruire l’impianto di carburante, oltre che aver fatto altri investimenti di notevole entità nel corso degli anni per l’ormeggio di navi da diporto. Non si tratta di un bando aperto o di una nuova concessione, ma di un rinnovo periodico come quelli che riguardano tutte le aziende che operano in porto”.

È stata pubblicato l’avviso per il rinnovo di concessione per il rinnovo della concessione Carmar che riguarda parte del Molo Giunti sul porto in Crotone, in scadenza tra meno di due settimane. In particolare si legge che “Tutti coloro che possano avervi Interesse a presentare entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del presente avviso, eventuali domande concorrenti. Al fine di rendere acquisibili I contenuti della concessione in scadenza, si specifica quanto segue:

Zona demaniale marittima situata nel Porto di Crotone, Crotone molo giunti del porto nuovo di Crotone, In catasto al foglio di mappa 37 particella 3 del Comune di Crotone (D122); Consistenza: superficie complessiva mq. 1.745,00 di cui mq. 1.260 di specchio acqueo; Destinazione d’uso: adibirla all’ancoraggio e l’ormeggio dei natanti ed imbarcazioni da diporto che devono effettuare il rifornimento presso l’impianto di erogazione per la vendita di gasolio, nonché realizzare un punto di ormeggio per poter offrire servizi ed ospitalità alle imbarcazioni, compreso il naviglio militare nel porto di Crotone.

Nel caso di più domande di concessione la scelta del concessionario da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e lonio avverrà sulla scorta dei criteri indicati dall’art. 37 del Codice della Navigazione.

In mancanza, la concessione verrà accordata mediante licitazione privata con il criterio del massimo rialzo sul canone base di Euro 6.825,23.

In caso di mancata presentazione di domande concorrenti entro il termine di cui sopra, la Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e lonio procederà a rinnovare la concessione a favore del precedente concessionario”.

Il bando è presente al seguente link:

http://krotone.soluzionipa.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/74716_7925-U-2023_Marcato_1682320444.pdf&CSRF=8c449bf368e0d2d098aaa6b7eda9d1ac