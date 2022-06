Pnrr, finanziate le mense scolastiche per due scuole di Crotone

Ammesse a finanziamento 2 delle 3 proposte dell’Ente per la realizzazione di nuove mense scolastiche, e la terza ammessa con riserva.

Le proposte risultate aggiudicatarie sono la realizzazione di nuove mense presso l’istituto comprensivo Alcmeone in Via Saffo (€ 286.594) e presso l’istituto comprensivo Papanice in via Calabria (€ 235.238), per importo totale pari a € 522 mila euro.

Salgono così a 14 i finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione comunale in tema PNRR, con un indice di successo pari all’85% e un totale ad oggi di 23,5 Milioni di euro di progetti da realizzare secondo le tempistiche imposte dal Governo.