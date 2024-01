Per Esposito (ACK Crotone) bronzo al torneo internazionale memorial “Pasi”

E’ di Bronzo la prima medaglia del 2024 conquistata nel settore Lotta Olimpica dall’ASD AKC Crotone grazie alla bella prestazione fatta dal giovane lottatore Sergio Esposito, il quale, nella classe Under 17, ha saputo esprimersi con una bella prestazione dopo una settimana trascorsa a sostenere il Training Camp per lo stage di Lotta Libera, Lotta Femminile e Greco Romana in quel di Cesenatico dove si è tenuto il “Trofeo Antonio Pasi 2° Memorial” Torneo Internazionale di Lotta G. R., S. L. e Lotta Femminile organizzato dallo storico Club Atletico Faenza. Alla gara hanno partecipato anche atleti provenienti da sodalizi sportivi esteri come la Romania, l’Ungheria, la Gran Bretagna, la Francia, l’Estonia, la Svezia e la Croazia con 214 atleti complessivi tra lotta libera femminile, maschile e lotta greco romana, suddivisi tra U17 e Junior/Senior. Un torneo in cui gli atleti non si sono risparmiati, nonostante siamo all’inizio della stagione. In questa splendida cornice il giovane crotonese Sergio Esposito, nel girone tutto italiano della categoria 45kg a cui ha preso parte, è riuscito a portare a termine il compito assegnatogli fino a guadagnare un posto sul podio conquistando appunto una pesante medaglia di bronzo. La premiazione finale dei 45kg under 17 ha visto dunque stilata la seguente la classifica:

1° FRANCHI GABRIEL (RM Lazio) ; 2° ROSCA DANIEL (MI Lombardia); 3° ESPOSITO SERGIO (KR Calabria); 4° COSCI NICCOLO’ (LI Toscana).

Complimenti sono giunti subito da parte del presidente settore lotta fijlkam Calabria M° Domenico Spanò, del Delegato Coni Crotone Prof. Francesca Pellegrino e dell’Assessore allo sport comune di Crotone ing. Luca Bossi che hanno avuto parole di elogio per questo altro ennesimo risultato frutto dell’impegno e dell’esperienza del M° Maurizio Tripaldi, Direttore Tecnico del settore lotta dell’AKC, e, del neo Coach Andrea Esposito che pur essendo una nuova leva nell’ ambiente dei tecnici di lotta olimpica ha saputo seguire con competenza l’atleta ed ha portato a casa un prestigioso risultato.

Il M° Enzo Migliarese fondatore e presidente della storica Accademia crotonese nel sottolineare l’importanza di cosa vuol dire unione di intenti e quanto sia significativo remare tutti insieme per raggiungere l’ obbiettivo, si è congratulato con tutto lo staff dell’ Accademia ringraziando tutti per questo risultato che arricchisce il palmares AKC Crotone con la medaglia n° 310.