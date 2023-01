Lerda: “Era importante vincere, lo abbiamo fatto con pieno merito”

Queste le dichiarazioni del tecnico del Crotone, Franco Lerda, al termine della partita vinta per 2-1 dagli squali a Monopoli.

“Era un campo molto insidioso e difficile, abbiamo vinto meritatamente la partita, faccio i complimenti ai ragazzi perché non era affatto facile portare a casa i tre punti. I gol sono stati frutto di situazioni che proviamo molto in allenamento, costruiamo, ci arriviamo bene e in questo girone di ritorno dobbiamo imparare ad essere più cinici perché possiamo farlo.

Non abbiamo subito un tiro in porta e abbiamo preso gol su rigore, c’è stata qualche piccola situazione nel primo tempo ma nulla più. Potevamo evitare il rigore, che c’era, ma non dimentichiamo che il gol di Cuomo che era regolare avrebbe potuto mettere su binari diversi la gara.

Adesso incontreremo il Pescara, avremo un paio di giorni in più recuperare. Era però importante vincere questa gara, non ci sono partite scontate. Abbiamo un gruppo fatto di ragazzi perbene e responsabili, questo mi fa ben sperare”.