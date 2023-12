L’Anno che verrà: parcheggi e servizio navetta per assistere all’evento

Parcheggi agli ingressi sud e nord e nel centro della città e servizio navetta per assistere all’evento “L’anno che verrà” in piazza Pitagora la notte di Capodanno. Sono state, infatti, predisposte aree di sosta sia fuori città che nel centro cittadino al fine di consentire un adeguato afflusso in piazza.

In particolare sono state adibite due aree parcheggio fuori dal centro abitato: una disponibile per coloro che provengono dalla S.S. 106 da Taranto o dalla S.S. 107 da Cosenza e l’altra per chi proviene dalla S.S. 106 da Catanzaro. Per queste aree è previsto un servizio navetta. In città sarà possibile parcheggiare presso il Terminal Crociere in Via Miscello da Ripe, in piazza Mantegna, parcheggio Tribunale, parcheggio PalaMilone, parcheggio stadio Ezio Scida, parcheggio Borgata Giardini. Da ciascuna delle succitate aree si snodano i percorsi pedonali che consentono di raggiungere l’ingresso dell’area dell’evento.

Fermate ed aree di sosta anche per gli autobus, il cui punto di arrivo è previsto presso il Terminal Crociere con accesso da via Miscello da Ripe.

Servizio Navetta

Istituito un servizio navetta per garantire un adeguato collegamento tra il centro e le zone di Tufolo e Farina.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Crotone e sui canali social ufficiali dell’Ente “Città di Crotone”.

Per tutti gli avventori che non riusciranno a raggiungere l’area dell’evento, verranno allestiti due maxischermo, uno in Piazza della Resistenza e l’altro in Piazza Berlinguer.

Tutte le ulteriori informazioni circa l’evento, comprese quelle relative agli accessi all’area dell’evento, saranno divulgate entro le prossime ore, non appena validate dal competente organismo.