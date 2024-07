Il Parco Archeologico di Capocolonna gestito come il giardino di casa propria: quando tira più un social….

Il Parco Archeologico di Capocolonna gestito come il giardino di casa propria. Questa mattina, dopo gli annunci esclusivamente social da parte della direzione dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, siamo arrivati sul posto per vedere di persona questa scoperta, fare qualche domanda, avere delle informazioni e scattare qualche foto. Fare i giornalisti insomma, nell’interesse della comunità che vorrebbe saperne di più. Anche perché, così come riportato sul post di ieri, sempre e solo su Facebook, “l’archeologia pubblica è scritta nel nostro DNA e restituire alla Comunità le informazioni che riusciamo a raccogliere, condividere in tempo reale i risultati delle ricerche, informare il pubblico lo consideriamo il miglior modo per restituire un patrimonio che è di tutti”.

Ma una volta arrivati sul posto, dopo esserci presentati, ci è stato detto che non potevamo né scattare foto né avere ulteriori notizie. “Dati riservati”: questa è stata la spiegazione.

Ecco, potrebbe gentilmente spiegarci la direzione dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari (e già su questa cosa potremmo discutere all’infinito, perché accorparli significa togliere centralità a Crotone, che meriterebbe ben altra considerazione da parte del ministero), come mai questi dati “riservati” sono stati pubblicati su una pagina facebook aperta, corredati di foto?

Avremmo voluto fare delle semplici domande:

1) Cos’è questa scoperta? Di cosa parliamo?

2) Che fine farà, la stessa del cosiddetto mosaico di Paolo Orsi? Una delle scoperte più interessanti ma che per incapacità manifesta negli anni è coperto e una delle poche volte che è stato restaurato è stato pure danneggiato?

3) I fianchi di vino mostrati nelle foto del profilo personale (aperto) del direttore Filippo Demma, erano di epoca greca, romana o di Krimisa?

Il Parco Archeologico non è il giardino di casa propria. E se avete già fissato un open day per la prossima settimana vuol dire che le notizie già la avete.

Ci permettiamo di aggiungere che non si tratta di una squadra sportiva o di una attività privata qualsiasi. E facebook non basta per le comunicazioni ufficiali. C’è ancora qualche boomer che compra i giornali e non legge i social.

La gente vuole sapere perché quel Parco è stato negli anni depredato, stuprato, ma soprattutto abbandonato da tutti e da chi avrebbe dovuto tutelarlo.

Crotone merita la sua centralità archeologica. E questo dovrebbe essere chiaro soprattutto alla parte politica che ci rappresenta.