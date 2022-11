Il Crotone la ribalta nella ripesa, ma quanta fatica

Il Crotone vince, ma con Dini migliore in campo. È stata la partita in cui abbiamo concesso di più, anche dopo averla ribaltata. Primo tempo da dimenticare da ogni punto di vista: non ha funzionato praticamente nulla, in particolar modo in centrocampo lento e compassato, in balia di un avversario che avrebbe potuto far male in più occasioni. Da salvare l’atteggiamento nella ripresa, si è visto orgoglio e voglia di vincerla. Nel palleggio però questa squadra può fare molto, molto, molto meglio. Anche perché ne ha tutti i mezzi e gli uomini. In ultimo la direzione di gara, che alla fine scontenta tutti, anche se ad essere penalizzati di più sono stati i pitagorici. Al di là di quello che si può pensare fino ad ora abbiamo visto una categoria men che mediocre.

CROTONE: Dini; Mogos, Golemic, Bove, Crialese (1’st Giron); Vitale, Petriccione, Tribuzzi (32’pt Tumminello); Chiricò, Gomez (32’st Awua), Panico (6’st Pannitteri). A disp. : Branduani, Gattuso, Giannotti, Papini, Bernardotto, Rojas. All. Nardecchia (Lerda squalificato)

FIDELIS ANDRIA: Vandelli; Ciotti, Dalmazzi, Milillo (32’st Graziano), Mariani (30’st Djibril); Paolini (30’st Hadziosmanovic), Arrigoni, Candellori; Urso; Bolsius (19’st Orfei), Pavone (19’st Sipos). A disp.: Zamarion, Delvino, Pinelli, Zenelaj, Alba, Mercurio, Persichini. All. Doudou

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia

MARCATORI: 13’pt Bolsius (A), 12’st Pannitteri (C), 29’st rig. Gomez (C)

AMMONITI: Tribuzzi (C), Panico (C), Vitale (C), Chiricò (C), Candellori (A), Orfei (A)

SPETTATORI: 4.265