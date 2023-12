Il Crotone domina con la Juve Stabia, ma è l’arbitro a decidere il match

“Se c’era una squadra che meritava di vincere quella era il Crotone”. Non ha dubbi Lamberto Zauli, e insieme a lui anche tutti coloro i quali hanno vista la gara tra gli squali e la capolista Juve Stabia, pesantemente condizionata dalla direzione di gara, apparsa inadeguata all’importanza dell’incontro. Match che già si era aperto per un rigore molto, molto dubbio assegnato ai campani, poi a rimettere in sesto il match ci aveva pensato Tumminello con una bella girata di testa. Sullo scadere del primo tempo l’episodio clou: buon fraseggio dei rossoblù sulla sinistra, palla in mezzo dove da dietro spunta Trubuzzi per il tap-in vincente. L’assistente dell’arbitro corre verso il centrocampo ma è il direttore di gara ad alzare il braccio per un fuorigioco che, pur rivedendo centinaia di volte le immagini, nessuno riesce a capire di chi sia. “Non ho mai visto una cosa del genere” ha infatti evidenziato Zauli a fine gara. Rimane comunque una buona prova, con i pitagorici che dopo averla dominata in lungo e in largo avrebbero potuta vincerla comunque, ma nella ripresa tutto solo davanti al portiere Tumminello non ha mantenuto la stessa freddezza mantenuta in precedenza.

CROTONE: D’Alterio; Leo, Loiacono, Papini (1’st Bove; 47’st Pannitteri); Tribuzzi, Petriccione, Vinicius, D’Ursi (36’st Bruzzaniti), Giron (36’st Crialese); Gomez, Tumminello. A disp.: Branduani, Lucano, Spaltro, Gigliotti, Jurcec, Giannotti, Vuthaj, Schirò, Cantisani, Rojas, Felippe. All. Zauli

JUVE STABIA: Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Erradi (22’st Bentivegna; 47’st Folino), Leone (14’st Baldi), Buglio; Romeo, Candellone, Meli. A disp.: Esposito, Signorini, D’Amore, La Rosa, Vimercati, Guarracino, Marranzino, Maselli, Ruggiero, Gerbo, Rovaglia. All. Pagliuca

ARBITRO: Lovison di Padova

MARCATORI: 10’pt Candellone (J) su rigore, 30’pt Tumminello (C)

AMMONITI: Papini (C), Tumminello (C), Bruzzaniti (C), Leone (J), Tribuzzi (C)

ESPULSI: 41’st Meli (J) per doppia ammonizione

SPETTATORI: 4.115