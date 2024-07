Il Comune stanzia un milione di euro per la sede universitaria crotonese

Mentre sono in corso i lavori nella nuova sede in via dei Iapigi che ospiterà il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia TD, l’amministrazione “blinda” ulteriormente lo storico risultato dell’Università in città attraverso una deliberazione di giunta che stanzia tutte le risorse necessarie a garantire il corso per i successivi anni accademici.

Lo comunica il vice sindaco Sandro Cretella.

L’esecutivo ha infatti varato un provvedimento con il quale si prevede uno stanziamento di 1.000.000 di euro a valere sulla programmazione 2025 di cui all’accordo stipulato con Eni destinato alla ristrutturazione del corpo di fabbrica in via dei Iapigi al fine di renderlo idoneo ad ospitare il secondo e terzo anno del corso di laurea. L’amministrazione ha anche dato mandato all’utilizzo delle risorse necessarie alle attività di progettazione dell’intervento di ristrutturazione già a valere sulla corrente annualità di cui all’accordo con ENI s.p.a.

Se, dunque, ad ottobre la sede sarà già pronta ad ospitare il primo anno, l’amministrazione già programma per i prossimi anni al fine non solo di rafforzare il corso in questione ma anche per aprire a scenari futuri che potrebbero portare, per i positivi rapporti intrapresi con i rettori dell’Unical e dell’Università Magna Graecia e con la Regione, a nuove iniziative in campo universitario, proprio grazie alla presenza di una struttura idonea ad ospitare corsi universitari.

“E’ espressa volontà del sindaco che la storica occasione per la città di Crotone di essere sede universitaria non solo si rafforzi ma che si sviluppi in senso ampio. Già arrivano notizie positive circa la richiesta di accesso al corso universitario in Medicina e questo conforta l’impegno, anche di natura finanziaria, che l’amministrazione ha messo in campo. Con questo nuovo provvedimento di Giunta si guarda già al futuro. L’Università a Crotone rappresenta sicuramente un elemento di sviluppo sia dal punto di vista culturale che economico sociale” dichiara il vice sindaco Cretella.