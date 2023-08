Il 26 agosto, a sei mesi dalla strage, torneremo sulla spiaggia per ricordare ogni vittima

Il prossimo 26 agosto saranno sei mesi esatti dalla strage di Steccato di Cutro. Sei mesi nei quali non è passato giorno senza che la nostra mente e i nostri occhi tornassero su quella spiaggia, in quel palazzetto dello sport colmo di bare. Nessun giorno senza che nelle nostre orecchie riecheggiasse il grido di dolore di mamme, sorelle, padri e fratelli che con le unghie avrebbero voluto strappare i coperchi delle bare per riabbracciare un’ultima volta i propri cari. Alle 94 vittime accertate, di cui 35 bambini e adolescenti, vanno aggiunti un numero imprecisato di dispersi e anche tra loro tanti bambini. Bambini seppelliti addirittura senza poter avere sulla bara il nome e il cognome, ma soltanto una sigla. A Cutro è naufragata l’umanità. Non quella di Vincenzo Luciano, non quella di chi a mani nude e rischiando la propria vita ha cercato in qualche modo di salvarne almeno un’altra di vita. E il dramma delle morti nel Mediterraneo si ripete senza sosta. Noi non siamo e non saremo mai giudici, ma ci uniamo al grido dei tanti crotonesi che hanno accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fuori dal PalaMilone: Giustizia, Giustizia.

Cutro, come Crotone e la Calabria, non è un decreto disumano, insulso e demagogico; Cutro, come Crotone e la Calabria, è stata ed è accoglienza, solidarietà, umanità. Quel decreto doveva avere il nome di chi lo ha pensato e progettato: Piantedosi-Meloni, perché bisogna assumersi delle responsabilità quando si governa un Paese nobile come l’Italia, non è una comparsa al Bagaglino.

Noi il 26 mattina, alle ore 4:30, ci ritroveremo sulla spiaggia di Steccato di Cutro dove è naufragato il caicco “Summer Love” e con esso l’umanità di chi grida all’invasione e non aiuta, non soccorre, non supporta. Alle 4:30 accenderemo 94 lumini su quella spiaggia e ognuno di essi avrà il nome di una vittima. L’iniziativa è aperta a chiunque voglia partecipare e dare un segno tangibile che questa umanità, quella di chi accoglie e soccorre è l’umanità vera, il resto è karaoke.

Bruno Palermo fondatore di CrotoneNews

Vincenzo Montalcini Direttore di CrotoneNews