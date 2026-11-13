Guardia di Finanza tra i banchi a Crotone: lezione di legalità al Barlacchi-Lucifero

Una mattinata dedicata alla legalità economica, al rispetto delle regole e alla conoscenza delle attività svolte dalla Guardia di Finanza. Si è tenuto giovedì 12 novembre, nell’auditorium del Polo Tecnico Professionale “Barlacchi – Lucifero” di Crotone, il primo incontro del progetto “Educazione alla Legalità Economica”, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto.

A inaugurare l’iniziativa è stato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, colonnello Paolo Benedetto Toma, che ha incontrato i ragazzi per illustrare il ruolo delle Fiamme Gialle nella tutela della legalità e nella prevenzione dei reati economico-finanziari.

Il progetto rientra nelle attività previste dal protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione e punta a promuovere tra i giovani i valori della cittadinanza attiva, della responsabilità individuale e del rispetto delle regole.

Durante l’incontro sono stati approfonditi i principali ambiti operativi del Corpo, dal contrasto all’evasione e alle frodi fiscali alla lotta contro il riciclaggio e la criminalità economica organizzata.

Spazio anche alla prevenzione delle indebite percezioni di finanziamenti pubblici, al contrasto della contraffazione e dei traffici illeciti, alla tutela dei consumatori e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Attraverso esempi pratici e riferimenti a situazioni di attualità, i finanzieri hanno coinvolto gli studenti in un confronto sul significato della legalità, intesa non soltanto come rispetto delle norme, ma anche come responsabilità collettiva e strumento di tutela della comunità.

Uno dei momenti della mattinata è stato dedicato alla dimostrazione dell’unità cinofila. Il cane antidroga “Indù” ha simulato un intervento operativo, individuando una sostanza stupefacente precedentemente nascosta all’interno di alcuni bagagli.

Gli studenti hanno partecipato all’incontro rivolgendo numerose domande ai militari, che hanno fornito anche informazioni sulle opportunità professionali offerte dalla Guardia di Finanza.

In particolare, sono state illustrate le modalità di accesso al Corpo attraverso i concorsi pubblici per i ruoli di allievo finanziere, ispettore e ufficiale.

L’appuntamento al Polo Tecnico Professionale “Barlacchi – Lucifero” rappresenta la prima tappa del progetto, che nelle prossime settimane proseguirà in altri istituti scolastici della provincia di Crotone.