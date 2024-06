Giornalisti da ridere alla villa, ma solo per beneficenza: l’incasso di “Commedia Kriminale” devoluto all’Unitalsi

Sold out anche per la replica di “Commedia Kriminale – Santi i gghiesa e diavuli i casa”, che ha visto protagonisti i giornalisti crotonesi nello splendido scenario della Villa Comunale, che hanno voluto mettere alla berlina la ‘ndrangheta. La commedia è stata scritta da Giacinto Carvelli, redattore de il Quotidiano del Sud, e diretta dal regista Rodolfo Calaminici.

Lo spettacolo vede coinvolte molte delle firme e dei volti noti del giornalismo crotonese. La storia parte dalla voglia di “vendetta” dei santi sui quali gli ‘ndranghetisti svolgono il cosiddetto battesimo criminale: poi è un susseguirsi di scene che, tra il serio ed il faceto, tra la denuncia e l’ironia, evidenziano da una parte la pericolosa infiltrazione della criminalità nella vita di tutti i giorni e dall’altra mettono in ridicolo quei valori, come la famiglia, l’onore ed il rispetto, che la ‘ndrangheta nella sua visione criminale ha svuotato di significato riempiendoli solo di violenza e soprusi. Così prendono vita le scene dei potenti boss che litigano per facezie ed uomini d’onore che non comandano neppure a casa loro. “

Ci siamo ritrovati come giornalisti – ha detto l’autore della commedia, Giacinto Carvelli – e abbiamo condiviso di tornare in scena seguendo le linee principali che hanno caratterizzato la nostra prima esperienza che si è conclusa con un inatteso successo: l’impegno civile nel tema da trattare e la solidarietà nel fine da raggiungere. Così quest’anno abbiamo deciso di portare in scena il mondo delle mafie, cercando di smontare i luoghi comuni che vi stanno intorno e soprattutto metterle alla berlina, che è un modo, in fondo, per combatterle”. Il ricavato, o meglio come è scritto nella locandina, “il bottino della serata”, andrà alla sottosezione dell’Unitalsi di Crotone per l’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto delle persone con disabilità. L’anno scorso i giornalisti crotonesi con la commedia “È morto il giornalismo, viva i giornalisti” sono riusciti ad aiutare l’associazione Volontari di strada alla quale hanno donato quasi 9.000 euro per comprare un nuovo camper con il quale distribuire pasti caldi ai senzatetto ed alle famiglie in difficoltà della città.

Dopo i due sold out di Commedia Kriminale anche la sezione crotonese dell’Unitalsi, che al termine della serata di ieri ha regalato ai giornalisti-attori dei girasoli in segno di gratitudine, avranno una buona base per acquistare un mezzo idoneo alla loro missione.