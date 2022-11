Gianni Vrenna: “Il derby non è una partita come le altre, vogliamo dare una grande gioia ai nostri tifosi”

“Il derby non è una partita come le altre, per il resto speriamo in una bella giornata di sport”. È chiaro e limpido il messaggio del presidente del Crotone, Gianni Vrenna, che ieri ha incontrato la stampa al termine della gara vinta dagli squali contro il Monopoli, in Coppa Italia. Si è ovviamente parlato soprattutto del derby che si giocherà tra 3 giorni al Ceravolo, tra quelle che sono le maggiori candidate alla vittoria del campionato, anche se il patron ha voluto fare una precisazione: “Giustamente tutti parlano di Crotone e Catanzaro, ma anche il Pescara ha un’ottima squadra e non vorremmo che tra i due litiganti a godere sia proprio il terzo”.

Tornando invece sul derby: “manca da tanto tempo, c’è attesa, anche per me ovviamente che sono il primo tifoso. Speriamo di regalare una bella gioia a tutta la città”.