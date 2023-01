D’Errico: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, ci vediamo allo stadio”

Ciao a tutti, sono al centro sportivo e sono pronto per iniziare questa nuova avventura. Ci vediamo allo stadio!”. Sono queste le prime parole in rossoblù di Andrea D’Errico, prelevato in presto dal Bari. Si tratta del secondo rinforzo in casa Crotone. “Trentuno anni da compiere il prossimo 24 marzo – si legge nella sua scheda – il neo calciatore pitagorico è nato a Milano ed è cresciuto nel settore giovanile del Pavia dove è rimasto fino al 2012 per poi vestire le maglie di Andria Bat, Barletta, Pro Patria, Monza e Bari. Centrocampista di ottima tecnica e grande temperamento, ‘Ciccio’ vanta nel suo palmares anche due campionati di C vinti con le maglie dei brianzoli e dei galletti”.