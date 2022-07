Da domani Cirò Marina ospiterà la prima edizione della Coppa Italia di beach soccer femminile

Da domani la spiaggia di Cirò Marina ospiterà la prima edizione della Coppa Italia di beach soccer femminile, alla quale parteciperanno sei squadre divise in due gruppi. Le prime classificate, poi, domenica 10 luglio alle ore 18,30 si contenderanno l’ambito trofeo.

E proprio in questi giorni è stato pubblicato per la Bradipolibri “AZZURRE”, il primo libro che racconta anche la storia del beach soccer femminile e la sua Nazionale istituita lo scorso anno ed impegnata proprio in questi giorni nella Women’s Euro Beach Soccer League.