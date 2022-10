Crotone, vittoria al cardiopalma anche contro una direzione di gara poco adeguata

Vittoria di carattere, di orgoglio e soprattutto di sostanza. Anche contro una direzione arbitrale a dir poco pessima, non solo per la scellerata espulsione di Cuomo, ma per la gestione senza senso dei cartellini che ha reso complicatissima una gara che il Crotone stava conducendo senza problemi. Nell’ultima occasione al Crotone è andata bene, ma partite come queste spesso segnano svolte in senso positivo. A deciderla è stata ancora una volta Guido Gomez, questa volta è stato lui a prendersi la responsabilità sul dischetto dopo i due errori di Chiricò. Per il resto, dopo l’espulsione incredibile che ha lasciato in dieci gli squali nella parte finale, la squadra ha saputo soffrire, difendendosi con le unghie e con i denti, portando a casa tre punti pesantissimi in chiave classifica e non solo.

Mancherà Cuomo, ma per tutto quello che è successo in due minuti tra Avellino e Crotone, gli squali arriveranno al derby al meglio, forti soprattutto di testa. Inizia la settimana di passione, che culminerà in questa sfida che si annuncia davvero bellissima.

TABELLINO



CROTONE: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Mogos; Awua (23’st Vitale), Petriccione, Tribuzzi (29’st Giannotti); Chiricò (18’st Bove), Gomez (29’st Tumminello), Kargbo. A disp. : Dini, Gattuso, Papini, Crialese, Giron, Pannitteri, Rojas, Bernardotto, Panico. All. Lerda

PICERNO: Crespi; Novella, Garcia, Allegretto, Guerra; De Cristofaro, Pitarresi (38’pt Golfo), De Ciancio (19’st Dettori), Esposito (42’st Santarcangelo); Kouda (19’st Liurni), Diop (42’st Gerardi). A disp. : Albertazzi, Pagliai, Montesano, Reginaldo. All. Longo

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Reti: 37’pt Gomez (C) su rigore

Ammoniti: Diop (P), Garcia (P), Esposito (P), Petriccione (C)

Espulso: 17’st Cuomo (C) per doppia ammonizione

Spettatori: 4.656