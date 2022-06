Crotone scatenato sul mercato: rinnova Golemic e arriva Chiricò

Crotone scatenato sul mercato! La società pitagorica ha da poco ufficializzato un doppio colpo, due calciatori di grande livello per la categoria. “Il Football Club Crotone – si legge nella nota – comunica la conclusione di due importanti operazioni: Vladimir Golemic rinnova fino al 2026, Cosimo Chiricò arriva a titolo definitivo dal Padova Calcio.

La storia d’amore del difensore serbo e la maglia rossoblù continua: il contratto di Golemic, in scadenza al 30 giugno 2022, è stato infatti prolungato per altre 4 stagioni. Vladimir, che ha indossato la maglia rossoblù già in 104 occasioni, è grinta e passione, cuore e testa. Il nuovo capitano rossoblù è il simbolo del DNA rossoblù… da oggi ancora di più!