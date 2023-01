Crotone raggiunto nel finale dal Monterosi

Il Crotone di Franco Lerda pareggia per 1-1 in trasferta, con il Monterosi. I pitagorici sono stati raggiunti in pieno recupero. Questo il tabellino:

MONTEROSI TUSCIA: Forte; Mbende, Borri, Tartaglia; Verde (17’st Costantino), Parlati, Lipani (27’st Di Paolantonio), Santoro (17’st Gasperi), Cancellieri; Della Pietra (27’st Tonin), Carlini (49’st Giordani). A disp.: Alia, Moretti, Ferreri, Tolomello. All. Menichini

CROTONE: Dini; Papini, Cuomo, Bove, Crialese; Petriccione, Carraro, Vitale (20’st D’Errico); Chiricò (28’st Tribuzzi), Gomez (28’st Cernigoi), D’Ursi (20’st Kargbo). A disp.: Branduani, Gattuso, Spaltro, Gigliotti, Awua, Calapai, Cantisani, Pannitteri, Rojas. All. Lerda

ARBITRO: Maggio di Lodi

MARCATORI: 42’pt Chiricò (C), 47’st Costantino (M)

AMMONITI: Tartaglia (M)