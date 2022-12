Crotone, la tripletta di Gomez ribalta il Giugliano

Vittoria in rimonta per il Crotone che con il Giuliano va sotto per ben due volte, ma riesce a ribaltarla grazie alla tripletta decisiva di Guido Gomez. Rimangono sei i punti di distacco dal Catanzaro, mentre i pitagorici allungano rispetto al Pescara, ormai in una crisi senza fine. Con la gara di oggi finisce il girone di andata, sono 45 i punti ottenuti dai rossoblù che nell’ultimo impegno dell’anno solare incontreranno il Messina per la prima di ritorno.

GIUGLIANO: Sassi; Biasiol, Zullo, Berman (35’st Nocciolini); Rondinella (25’st Iglio), Gladestony, Felippe (45’st Di Dio), Poziello R. (25’st Ghisolfi), Oyewale; Rizzo (25’st Piovaccari), Salvemini. A disp. : Viscovo, Rob Coprean, Ceparano, Poziello C., Scanagatta, Gomez, Kyeremateng, De Francesco. All. Di Napoli

CROTONE: Dini; Mogos (40’pt Bove), Papini, Golemic, Giron; Awua (12’st Vitale), Petriccione, Tribuzzi (36’st Carraro); Chiricò, Gomez (36’st Bernardotto), Kargbo (12’st Rojas). A disp. : Branduani, Gattuso, Bove, Calapai, Crialese, Pannitteri, Tumminello. All. Lerda

ARBITRO: Panettella di Bari

MARCATORI: 6’pt Rondinella (G), 17’pt su rigore, 16’st e 21’st Gomez (C), 3’st Salvemini (G)

AMMONITI: Felippe (G), Biasiol (G), Petriccione (C), Tribuzzi (C)