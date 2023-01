La prima operazione del Crotone in questa sessione di calciomercato è in uscita. La società pitagorica, infatti, ha reso noto di “aver ceduto in prestito alla Società Sportiva Monopoli 1966, fino al 30 giugno 2023, le prestazioni sportive del calciatore Pasquale Giannotti, classe 1999. La Società augura un grosso in bocca al lupo a Pasquale!”