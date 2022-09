Crotone, contro il Potenza la vittoria sfuma sul finale

Sfuma nei minuti finali la quinta vittoria consecutiva del Crotone, che a Potenza sfiora a più riprese il raddoppio (colpendo anche un palo clamoroso della ripresa con Vitale) e poco prima del ’90 viene punito forse in maniera eccessiva da una squadra comunque brava a crederci fino alla fine. Gara che si era messa benissimo per i pitagorici, in vantaggio grazie alla prima gioia stagionale di Gomez, abile a chiudere con il destro un’ottima azione corale sull’asse iniziata da Chiricò e confezionata da Vitale. Poi tanto equilibrio, con il Crotone che non ha avuto la forza di chiuderla prima con lo stesso Gomez, poi con Vitale e Chiricò. La rete di Emmausso sugli sviluppi di un calcio piazzato ha fissato il risultato sul definitivo 1-1 che lascia comunque i rossoblù in testa alla classifica, appaiati con il Catanzaro, vittorioso in casa contro il Messina.

TABELLINO

POTENZA: Gasparini; Gyamfi, Matino, Girasole, Rillo; Talia (39’st Belloni), Steffè (14’st Laaribi), Del Pinto; Del Sole (14’st Schimmenti), Caturano, Di Grazia (19’st Emmausso). A disp. : Alastra, Armini, Leggittimo, Polito, Logoluso, Riccardi, Sandri, Verrengia, Masella, Volpe. All. Siviglia

CROTONE: Branduani; Calapai, Cuomo, Bove (22’st Papini), Giron; Awua (34’st Crialese), Petriccione, Vitale (11’st Giannotti); Chiricò, Gomez (34’st Tumminello), Tribuzzi. (22’st Panico). A disp. : Dini, Lucano, Mogos, Rojas, Bernardotto, Pannitteri. All. Lerda

ARBITRO: Carrione di Pistoia

MARCATORI: 30’pt Gomez (C), 43’st Emmausso (P)

AMMONITI: Giron (C), Gomez (C), Schimmenti (P), Emmausso (P), Del Pinto (P)

ESPULSI: Panico (C) al 47’st