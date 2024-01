Crotone, colpo in prospettiva: acquistato dal Giugliano Oviszach

Il Football Club Crotone comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Oviszach dal Giugliano Calcio 1928.

Nato ad Udine il 26 marzo 2001, Enrico è un calciatore molto duttile, capace di giocare sia come esterno d’attacco che come mezzala o trequartista. Dotato tecnicamente, veloce e rapido nell’uno contro uno, Oviszach è considerato dagli addetti ai lavori uno dei prospetti più interessanti della categoria e la società rossoblù con il suo acquisto dimostra di voler dare continuità al suo modo di operare, incentrato sulla ricerca di giovani di talento da far crescere e valorizzare.

Oviszach, che ha sottoscritto un contratto quadriennale con gli squali, rimarrà in prestito alla sua squadra attuale fino al termine della stagione.