Crotone calcio: si riparte il 14 luglio con il raduno

Si riparte, adesso c’è anche la data ufficiale. La stagione del Crotone calcio inizierà ufficialmente il prossimo 14 luglio con il raduno, a cui seguiranno tre giorni tra test e visite mediche, prima della partenza per Cotronei. “Per il quinto anno consecutivo – spiega la società rossoblù – ad ospitare gli squali per la preparazione pre-campionato sarà un luogo immerso nella natura, caratterizzato da un connubio – tra strutture e clima – ideale per concentrarsi, lavorare e amalgamare il gruppo nel migliore dei modi”. “Lunedì 18 – è riportato ancora nel comunicato – gli squali si trasferiranno presso l’albergo “Il Brigante” di Villaggio Palumbo. Il primo allenamento, agli ordini di mister Lerda e del suo staff, si terrà nel pomeriggio allo “Stadio Ampollino” di Villaggio Baffa, teatro delle sedute del ritiro e delle prime tre amichevoli della stagione 2022/23 del Crotone, che si disputeranno domenica 24, mercoledì 27 e, a chiusura della prima fase della preparazione pre-campionato, domenica 31 luglio, tutte e tre con avversari in via di definizione”.