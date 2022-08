Cordoglio per la morte di Lulù Corigliano, simbolo della pallanuoto crotonese

“La Rari Nantes L. Auditore si stringe intorno alla famiglia Corigliano per la scomparsa del grande Lulù!

Uomo squadra, campione, leggenda.

La pallanuoto crotonese gli deve tanto.

Il nuoto master ne ha fatto un simbolo.

“Il suo modo di spronarci a dare sempre di più ad allenarci ancora più duramente e cercare di andare oltre i limiti non lo dimenticheremo mai. Il suo essere sempre presenti nei momenti importanti. L’eco delle sue imprese sportive e delle sua gesta onorano ogni nostra visita nei più disparati impianti natatori d’Italia. Ne siamo orgogliosi.” E lo saremo per sempre.”.

Che la terra Le sia lieve Lulù!

È quanto si legge sulla pagina facebook della Rari Nantes Auditore Crotone. Lulù Corigliano era uno dei simboli della pallanuoto e dello sport crotonese, alla famiglia giungano le condoglianze anche della redazione di Crotonenews.