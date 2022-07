Conti:”Sarò un direttore sportivo di campo”. Raffaele Vrenna: “A breve novità di mercato, abbonamenti in curva a 60 euro”

“Sarò un direttore sportivo di campo: penso che questo sia un mestiere da vivere così, fianco a fianco della squadra perché in ogni momento possono venir fuori delle contingenze che vanno gestite tempestivamente”. Questa la presentazione di Fabio Massimo Conti, nuovo direttore sportivo del Crotone calcio che poco fa ha incontrato la stampa nel suo primo incontro ufficiale, al fianco del direttore generale Raffaele Vrenna. Novità in arrivo anche per la squadra, così come ha annunciato il diggi: “Avevamo detto che avremmo completato l’organico al 90 percento prima del ritiro, in questo momento possiamo dire di essere all’80 percento. Mancano gli attaccanti, ma in questo ruolo sappiamo bene che non possiamo sbagliare e dobbiamo fare le cose per bene. Novità sono attese già nei prossimi giorni”. Piccolo spoiler anche sulla campagna abbonamenti, che verrà presentata nei prossimi giorni: “Dico solo che la Curva roterà 60 euro e che saranno prezzi più che popolari”