Comune, finanziati gli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio

“E’ il primo atto, ma particolarmente importante, del neo assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano. E’ stato infatti approvato dalla Giunta Comunale, su sua proposta, il Piano Comunale annuale per il diritto allo studio”. A renderlo noto è il Comune di Crotone in una nota nella quale si legge: “Il 24 novembre e successivamente il 27 dicembre la Regione Calabria, con due distinti decreti ha assegnato la complessiva somma di 207.185,56 euro al Comune di Crotone chiedendo, nel contempo, di predisporre il piano annuale comunale per il diritto allo studio.

Accelerando al massimo i tempi, anche in considerazione di quelli relativi alle assegnazioni regionali e grazie al lavoro degli uffici, il piano è stato redatto secondo le linee guida regionali e questa mattina è stato approvato con provvedimento di Giunta.

Piano che consentirà l’erogazione delle somme di cui sopra ai singoli istituti di competenza comunale per attività finalizzate a garantire il diritto allo studio.

Il piano concerne l’analisi dei bisogni e degli obiettivi di tutte le scuole cittadine di competenza comunale che ha una popolazione scolastica complessiva di 6261 alunni, distinta tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

In particolare nel piano vengono previste le azioni di sostegno all’inclusione scolastica e servizi di assistenza specialistica in favore di alunni con diversa abilità.

Il piano è stato condiviso con tutti i dirigenti scolastici attraverso apposita conferenza di servizi”.