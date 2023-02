Carvinal Race: ecco i provvedimenti per la viabilità adottati dal Comune

Al fine di consentire lo svolgimento della “BPER Crotone International Carnival Race 2023” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7.00 del 16 febbraio 2023 alle ore 18.00 del 22 febbraio 2023 per tutta l’area facente parte della banchina del Molo Sud del porto Vecchio compresa tra via Molo porto Vecchio e via Molo Sanità, fatta eccezione per i mezzi a servizio di partecipanti alla regata velica;

– istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7.00 del 16 febbraio 2023 alle ore 18.00 del 22 febbraio 2023 delle due traverse che si intersecano sulla banchina del Molo, fatta eccezione per i mezzi a servizio delle pescherie ed avventori per il carico e lo scarico temporaneo del pescato;

– chiusura al traffico veicolare delle ore 7.00 del 16 febbraio 2023 alle ore 18.00 del 22 febbraio 2023 della banchina di accesso al Molo Sud del porto Vecchio e relative traverse, lasciando inalterato il tratto di viabilità esterna a senso unico di marcia nell’area medesima, fatta eccezione per le traverse per le quali sarà consentito il solo accesso temporaneo per operazioni di carico e scarico del pescato presso il relativi punti vendita