Carenza idrica: domani Lucifero, Filolao e Gravina chiusi

Premesso che Sorical ha comunicato a Congesi che per un intervento di riparazione di una perdita nella camera di manovra del serbatoio di Vescovatello Basso sarà interrotto il servizio idrico a decorrere dalle ore 8.00 e sino alle ore 17.00 di lunedì 22 gennaio 2024

Atteso che l’interruzione del servizio idrico, nelle sole zone interessate, tenuto conto dei tempi normalmente necessari per il corretto ripristino dello stesso, cesserà nelle prime ore della giornata di martedì 23 gennaio 2024, come da interlocuzioni avvenute tra i tecnici comunali e di Congesi

Rilevato che i dirigenti scolastici hanno comunicato l’assenza di riserve idriche nei plessi che seguono.

Con ordinanza sindacale è stata disposta:

– la chiusura, per le sole attività didattiche, dei plessi di ogni ordine e grado assegnati all’Istituto Scolastico “Liceo scientifico statale Filolao” di via Acquabona per la giornata di lunedì 22.01.2024

– la chiusura, per le sole attività didattiche, del plesso assegnato all’Istituto Superiore di Istruzione “M. Ciliberto – A. Lucifero” di via Carducci per la giornata di lunedì 22.01.2024

– la chiusura, per le sole attività didattiche, dei plessi assegnati all’Istituto Scolastico “Liceo Statale GianVincenzo Gravina” di via Foscolo n. 28 (plesso centrale), della II traversa di Via Foscolo (Plesso B), di via

Giovanni Paolo II n. 100 (palazzo Balzano) e di via Giovanni Paolo II n. 332 (San Francesco) per la giornata di lunedì 22.01.2024