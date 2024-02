Baldini: “Qui anche per un impegno preso tanti anni fa”

“Con la famiglia Vrenna ci conosciamo ormai da vent’anni, sono stato chiamato tempo fa dalla società ma avevo già preso un impegno in Serie A. Però è come se fosse rimasto un impegno e oggi ci siamo ritrovati. Non siamo rimasti a discutere più di tanto, trovando immediatamente un accordo. Queste sono le sfide che mi appassionano”. Silvio Baldini, l’uomo della matematica nel calcio, sbarca nella città dove Pitagora fondò la sua scuola. Lo fa per riportare entusiasmo alla piazza, appiattita dopo i cinque pareggi maturati nelle ultime sei gare, che sono costati al Crotone qualche posizione in classifica. A undici gare dal termine della stagione regolare si proverà la scalata, con l’obiettivo di arrivare il più in alto possibile in ottica playoff: “Quello che ho sempre voluto – ha detto il tecnico nella conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna – è la disponibilità da parte dei giocatori. Con me, ad esempio, in passato gente come Rocchi e Di Natale ha giocato esterno, ottenendo ottimi risultati. Non sono un sergente di ferro, ma se ci sono alcune regole è giusto che vadano rispettate. Il modo che conosco per divertirci è quello di cercare sempre di attaccare”.