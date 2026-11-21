La Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” di Crotone ha ospitato, nella serata di venerdì 20 novembre, la presentazione di “Ti ho trovata all’orizzonte”, il nuovo romanzo dello scrittore crotonese Antonio Oliverio. Un incontro dedicato alla letteratura, alla ricerca scientifica e alle esperienze personali che hanno ispirato la storia raccontata nel volume.

Alla presentazione, insieme all’autore, hanno partecipato l’assessora alla Cultura Dalila Venneri, Telemaco Pedace e Luciana Proietto, protagonisti di un confronto sui temi dell’opera e sul percorso umano e professionale del giovane scrittore.

Al centro della serata il rapporto tra realtà e immaginazione, con particolare attenzione al modo in cui le esperienze maturate nell’ambito della ricerca scientifica possano trasformarsi in materiale narrativo.

Il romanzo di Oliverio nasce infatti anche dalla sua partecipazione a spedizioni dedicate allo studio della megafauna marina, esperienze che hanno contribuito a definire le ambientazioni e le atmosfere della storia.

Il mare assume un ruolo centrale nel racconto, non soltanto come scenario degli avvenimenti, ma anche come elemento simbolico legato alla scoperta, alla libertà e al mistero.

La trama segue le vicende di Hailey, una giovane ricercatrice che decide di trasferirsi in Sudafrica per dedicarsi allo studio dei cetacei e cercare di superare alcune delusioni del passato.

Durante questa nuova esperienza incontra Enea, un ragazzo dal carattere affascinante e ribelle, con il quale sviluppa un legame intenso, accompagnato dalla misteriosa sensazione di essersi già conosciuti in altre vite.

Tra spedizioni in mare, nuove amicizie e paesaggi suggestivi, la storia intreccia elementi romantici, riferimenti alla ricerca scientifica e riflessioni di carattere spirituale.

Nel corso della presentazione, il pubblico ha avuto modo di approfondire anche la biografia dell’autore e il legame tra le sue esperienze di vita e la costruzione del romanzo.

Nato a Crotone nel 2001, Antonio Oliverio si è laureato in Scienze Naturali all’Università della Calabria e si è specializzato in Biodiversità Marina.

Il suo percorso di ricerca lo ha portato a partecipare a esperienze scientifiche in Sudafrica, Madagascar e Messico, luoghi che hanno contribuito ad alimentare il suo interesse per il mondo marino e che rappresentano una fonte di ispirazione per la sua attività di scrittura.

Durante l’incontro, l’assessora alla Cultura Dalila Venneri ha evidenziato l’importanza delle iniziative dedicate alla promozione della lettura e alla valorizzazione degli autori, soprattutto giovani, sottolineando il ruolo degli appuntamenti culturali come occasioni di incontro e crescita per la comunità.

Anche gli interventi di Telemaco Pedace e Luciana Proietto hanno contribuito ad approfondire le diverse chiavi di lettura del romanzo, soffermandosi sui sentimenti, sulle ambientazioni e sul rapporto tra conoscenza scientifica e narrazione.

La presentazione di “Ti ho trovata all’orizzonte” ha offerto così l’occasione per conoscere il lavoro di un giovane autore crotonese che ha scelto di unire la passione per la ricerca marina a quella per la letteratura.

Un percorso nel quale le esperienze scientifiche vissute in diversi Paesi diventano parte integrante di una storia che esplora i rapporti umani, il desiderio di cambiamento e la scoperta di sé.