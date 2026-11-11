«Turisti lasciati allo sbaraglio»: Minarchi critica l’accoglienza dei crocieristi a Crotone

L’accoglienza dei crocieristi a Crotone e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città sono al centro di un intervento di Tiziana Minarchi, di Forza Nuova Crotone, che solleva alcune criticità nell’organizzazione dei servizi destinati ai visitatori.

A partire da un episodio vissuto personalmente, Minarchi racconta di aver incontrato due turisti californiani, arrivati in città con una nave da crociera, che avrebbero avuto difficoltà a orientarsi e a individuare i principali luoghi di interesse.

Secondo quanto riferito, intorno alle ore 13 i visitatori non avrebbero trovato punti informativi disponibili né un servizio navetta per raggiungere le attrazioni cittadine. Una situazione che avrebbe spinto la stessa Minarchi ad accompagnarli personalmente, assumendo il ruolo di guida improvvisata.

L’episodio diventa lo spunto per una riflessione più ampia sulle ricadute economiche e turistiche degli scali crocieristici nel porto di Crotone.

Minarchi si domanda quanto il traffico crocieristico riesca effettivamente a favorire le attività economiche cittadine, considerando che, a suo dire, numerose escursioni proposte ai passeggeri sarebbero dirette verso altre località del territorio, tra cui Squillace, Le Castella e Strongoli.

Una scelta che, secondo l’esponente di Forza Nuova, rischierebbe di lasciare in secondo piano il patrimonio archeologico e culturale di Crotone, a partire dai luoghi legati alla storia della Magna Grecia.

Tra le criticità segnalate figurano anche gli orari di apertura del Castello di Carlo V e dei musei, che, secondo Minarchi, non sarebbero adeguatamente coordinati con gli arrivi delle navi da crociera.

Particolare attenzione viene riservata al promontorio di Capo Colonna e al suo museo, che l’autrice dell’intervento ritiene insufficientemente valorizzati nell’offerta escursionistica rivolta ai crocieristi.

Minarchi riferisce infatti di aver appreso, durante l’incontro con i due turisti, che Capo Colonna non figurerebbe tra le destinazioni proposte da alcune agenzie. Una circostanza che, a suo giudizio, rappresenterebbe un’occasione mancata per far conoscere uno dei luoghi simbolo della storia crotonese.

Da qui la richiesta di una maggiore collaborazione tra istituzioni, operatori turistici, attività commerciali e soggetti coinvolti nell’accoglienza dei visitatori.

Per Minarchi sarebbe necessario organizzare servizi informativi più accessibili, migliorare i collegamenti verso i siti di interesse e coordinare gli orari di apertura di musei e negozi con quelli degli scali crocieristici.

L’obiettivo, sostiene, dovrebbe essere quello di trasformare l’arrivo delle navi in un’opportunità concreta per promuovere la città e il suo patrimonio, favorendo una maggiore permanenza dei visitatori sul territorio.

Un invito, dunque, a superare le iniziative di carattere promozionale per costruire un sistema di accoglienza turistica più organizzato e capace di valorizzare le risorse storiche e culturali di Crotone.