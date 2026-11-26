Garantire ai pazienti calabresi affetti da carcinoma pancreatico metastatico un accesso tempestivo e gratuito alle nuove opportunità terapeutiche, evitando ritardi burocratici e disparità territoriali. È l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Elisabetta Barbuto, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, in relazione al farmaco daraxonrasib.

L’esponente pentastellata, richiamando il via libera all’immissione in commercio del medicinale che riferisce essere stato concesso dalla Commissione europea, ha annunciato il deposito di un’interrogazione rivolta al presidente della Regione Roberto Occhiuto, titolare della delega alla Tutela della Salute, e di una risoluzione in Commissione Sanità, sottoscritta anche dalla consigliera regionale Filomena Greco.

«Anche la Regione Calabria deve fare immediatamente la propria parte affinché i malati calabresi eleggibili possano accedere tempestivamente e gratuitamente a questa terapia, senza ritardi burocratici e senza dover ricorrere ancora una volta ai viaggi della speranza», dichiara Barbuto.

In attesa della conclusione delle procedure nazionali relative al prezzo e alla rimborsabilità del medicinale, la consigliera richiama gli strumenti previsti dall’ordinamento italiano per consentire, in presenza dei requisiti richiesti, l’accesso anticipato alle terapie innovative.

Tra questi figurano l’uso compassionevole, disciplinato dal decreto ministeriale del 7 settembre 2017, i percorsi previsti dalla legge 648/1996 e il Fondo nazionale AIFA per i farmaci orfani. Secondo Barbuto, la Regione dovrebbe predisporre un percorso organizzativo uniforme su tutto il territorio calabrese, richiamando anche le iniziative intraprese in altre realtà regionali, tra cui Lombardia, Sicilia e Abruzzo.

Attraverso gli atti depositati in Consiglio regionale, Barbuto chiede di conoscere l’eventuale presenza di richieste cliniche per il daraxonrasib già pervenute alle strutture sanitarie calabresi e al Dipartimento Tutela della Salute.

La consigliera sollecita inoltre chiarimenti sulle indicazioni operative fornite alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie provinciali per supportare medici e farmacie ospedaliere nella gestione delle procedure.

Tra le richieste figura anche l’adesione della Calabria all’eventuale programma di uso compassionevole gratuito oggetto, secondo quanto riferito dalla consigliera, di interlocuzione tra il Ministero della Salute, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e l’azienda produttrice, oltre alla sollecitazione delle istituzioni nazionali affinché accelerino l’iter.

Barbuto ricorda infine le iniziative promosse dal Movimento 5 Stelle a livello europeo, parlamentare e regionale, tra cui l’interrogazione prioritaria presentata a Bruxelles dall’europarlamentare Valentina Palmisano.

«Ringrazio la collega Filomena Greco per aver condiviso e sottoscritto la risoluzione in Commissione Sanità: su temi che riguardano il diritto alla vita e alla cura dei pazienti oncologici non devono esistere steccati né disparità territoriali. Per chi affronta un tumore al pancreas ogni giorno è prezioso», conclude Barbuto.