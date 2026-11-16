Un collegamento ferroviario diretto tra Crotone e Lamezia Terme Centrale, con fermata a Catanzaro Lido, senza cambi e con corse almeno ogni ora. È una delle principali richieste contenute nell’interpellanza che il gruppo consiliare del Partito Democratico di Crotone presenterà nel corso della prossima seduta utile del Consiglio comunale.

Il documento, firmato dai consiglieri Andrea Devona, Annagiulia Caiazza e Mario Galea, punta a sollecitare l’Amministrazione comunale su due questioni considerate strategiche per il territorio: il potenziamento dell’aeroporto di Crotone e il miglioramento dei collegamenti con lo scalo di Lamezia Terme.

Secondo i consiglieri del PD, raggiungere l’aeroporto lametino attraverso i mezzi pubblici comporta attualmente tempi di percorrenza elevati e servizi non sempre adeguati alle esigenze dei viaggiatori. Da qui la proposta di avviare un confronto con la Regione Calabria, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana per verificare la fattibilità di un servizio ferroviario diretto tra le due città.

L’ipotesi avanzata prevede un collegamento senza cambi, con fermata a Catanzaro Lido e arrivo alla stazione di Lamezia Terme Centrale, da integrare con il servizio navetta Lamezia Airlink per raggiungere l’aeroporto.

Il gruppo consiliare chiede inoltre di valutare la possibilità di istituire partenze almeno ogni ora in entrambe le direzioni, così da garantire una maggiore frequenza dei collegamenti e coincidenze più agevoli con le navette aeroportuali.

Tra le richieste figura anche la promozione di uno studio di fattibilità tecnica per individuare possibili soluzioni in grado di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza, tenendo conto degli interventi infrastrutturali programmati sulla rete ferroviaria.

Un altro punto riguarda i costi del servizio. I consiglieri propongono di verificare la possibilità di introdurre tariffe agevolate per i residenti della provincia di Crotone, attraverso un sistema di bigliettazione integrata che comprenda sia il viaggio in treno sia il trasferimento in navetta fino all’aeroporto.

In attesa di eventuali miglioramenti del trasporto ferroviario, il PD chiede anche un potenziamento dei collegamenti su gomma tra Crotone e lo scalo lametino, con una distribuzione delle corse più rispondente alle necessità dei passeggeri.

L’interpellanza affronta parallelamente il futuro dell’aeroporto Sant’Anna, chiedendo al sindaco e all’assessora competente quali iniziative siano state intraprese o si intendano avviare per favorire nuovi collegamenti aerei, servizi e investimenti.

Per i firmatari, infatti, il miglioramento dell’accessibilità dell’aeroporto di Lamezia Terme non deve essere considerato alternativo allo sviluppo dello scalo crotonese, ma parte di una strategia complessiva per ridurre le difficoltà di mobilità dei cittadini.

Il documento chiama in causa anche il rapporto tra Comune e Regione Calabria. I consiglieri chiedono se l’Amministrazione intenda avviare un confronto diretto con l’assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo e con gli altri enti competenti, indicando tempi e obiettivi delle interlocuzioni. A livello comunale, la delega ai Trasporti è affidata all’assessora Simona Ferraina.

«Si parla spesso di filiera istituzionale e collaborazione tra i diversi livelli di governo. È arrivato il momento che questa collaborazione produca risultati concreti anche per Crotone», si legge nell’interpellanza.

Il gruppo consiliare ribadisce quindi la necessità di intervenire su entrambi i fronti: «Non chiediamo di mettere in contrapposizione l’aeroporto di Crotone con quello di Lamezia Terme. Chiediamo di potenziare il nostro aeroporto e, contemporaneamente, garantire collegamenti efficienti con gli altri scali regionali».

«Non servono altre dichiarazioni di intenti: servono impegni, interlocuzioni e tempi certi», concludono i consiglieri del Partito Democratico, che attendono ora un riscontro dell’Amministrazione comunale sulle iniziative da intraprendere.