SIN-SCUOLE, Pugliese: «Bene lo studio, ma servono controlli ambientali più approfonditi»

L’avvio del progetto SIN-SCUOLE a Crotone riporta al centro del dibattito il tema della salute pubblica e degli interventi di bonifica nell’area industriale. A intervenire è Alessandra Pugliese, coordinatrice dell’iniziativa politica Giovani Democratici Calabria e componente della segreteria della Federazione provinciale del Partito Democratico, che rivolge un appello al sindaco Vincenzo Voce affinché chieda maggiori garanzie sui controlli ambientali e sulla trasparenza dei dati.

SIN-SCUOLE, nell’ambito del progetto nazionale SINTESI realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, prevede attività di indagine sulla salute respiratoria degli studenti. Attraverso questionari rivolti alle famiglie e spirometrie per gli alunni delle classi quarte e quinte, lo studio punta ad approfondire le possibili relazioni tra fattori ambientali e disturbi respiratori, come tosse, asma e allergie.

Pugliese accoglie positivamente l’avvio dell’iniziativa, sottolineando tuttavia la necessità di affiancare alle attività di ricerca sanitaria un sistema di verifiche ambientali che ritiene più ampio e indipendente. Al centro della sua presa di posizione c’è il ruolo di Eni Rewind, società impegnata negli interventi di risanamento del Sito di Interesse Nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara.

Secondo l’esponente democratica, l’attuale gestione presenterebbe criticità legate alla necessità di distinguere nettamente il soggetto responsabile degli interventi da quello incaricato di verificarne l’efficacia. «Non si può chiedere a chi deve bonificare di dirci se la bonifica sta andando bene», sostiene Pugliese, che chiede l’introduzione di un controllo pubblico, terzo e indipendente sulle attività e sui risultati degli interventi.

Nella nota viene richiamata anche la vicenda giudiziaria relativa al danno ambientale provocato dalle precedenti attività industriali, con riferimento a una sentenza del Tribunale di Milano del 2012 e a risarcimenti che, secondo quanto riportato da Pugliese, ammonterebbero a circa 70 milioni di euro.

L’esponente del PD contesta inoltre l’impostazione degli interventi previsti per il sito crotonese, sostenendo che sia stata privilegiata la messa in sicurezza rispetto a una bonifica capace di affrontare in maniera definitiva le contaminazioni. In particolare, richiama l’attenzione sulle falde acquifere e chiede di rivedere l’accordo del 2019, ritenuto non adeguato a garantire gli obiettivi di risanamento ambientale auspicati. Un altro punto riguarda l’estensione delle indagini sanitarie e ambientali. Pur riconoscendo l’utilità di SIN-SCUOLE, Pugliese ritiene necessario integrare le attività previste con ulteriori forme di monitoraggio delle esposizioni agli inquinanti.

Nella sua analisi richiama le esperienze di altri territori interessati da problematiche industriali, tra cui Gela, Priolo e Milazzo, citando studi e monitoraggi relativi alla presenza di sostanze inquinanti e ai possibili effetti sulla salute.

Secondo Pugliese, anche a Crotone sarebbe opportuno valutare indagini più approfondite, comprese misurazioni ambientali e forme di biomonitoraggio, per affiancare alla rilevazione dei sintomi respiratori una conoscenza più completa delle possibili esposizioni.

Da qui l’appello diretto al primo cittadino. «Sindaco Voce, faccia il garante di Crotone», afferma Pugliese, chiedendo al Comune di assumere un ruolo attivo nella richiesta di verifiche indipendenti, nella comunicazione dei risultati di SIN-SCUOLE e nel confronto istituzionale sugli interventi di bonifica.

Tra le richieste avanzate figurano la pubblicazione e la spiegazione dei dati raccolti, nel rispetto della riservatezza dei partecipanti, l’istituzione di controlli terzi sulle attività di Eni Rewind e una revisione dell’accordo del 2019, con particolare attenzione alla contaminazione delle falde.

Pugliese invita inoltre le famiglie ad aderire allo studio, ricordandone il carattere volontario e gratuito e le modalità di partecipazione attraverso codici identificativi.

La raccolta dei dati, sostiene, rappresenta un passaggio importante per conoscere meglio le condizioni di salute dei ragazzi, ma dovrebbe costituire il punto di partenza per ulteriori iniziative di prevenzione e tutela ambientale. «I ragazzi di Crotone valgono quanto i ragazzi di Gela, di Priolo e di Milazzo», conclude l’esponente democratica, ribadendo la richiesta di maggiori garanzie, controlli e investimenti per il territorio crotonese.